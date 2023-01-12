Стали известны номинанты на премию Пушкаша за лучший гол 2022 года

ФИФА объявила список номинантов на премию Пушкаша за лучший гол, забитый за 2022 календарный год.

Полный список претендентов на награду:

Марио Балотелли (Италия): «Адана Демирспор» — «Гезтепе» (турецкая Суперлига, 22 мая 2022 года);

Амандин Анри (Франция): «Барселона» — «Лион» (женская Лига чемпионов, 21 мая 2022 года);

Тео Эрнандес (Франция): «Милан» — «Аталанта» (Серия А, 15 мая 2022 года);

Алу Куоле (Австралия): Ирак — Австралия (Кубок Азии U23, 4 июня 2022 года);

Килиан Мбаппе (Франция): Аргентина — Франция (чемпионат мира, 18 декабря 2022 года);

Франсиско Гонсалес (Аргентина): «Сентраль Кордова» — «Росарио Сентраль» (высший дивизион Аргентины, 1 августа 2022 года);

Марцин Олекси (Польша): «Варта Познань» — «Сталь» (6 ноября 2022 года);

Сальма Параллуэло (Испания): «Барселона» — «Вильярреал» (женская Лига Испании, апрель 2022 года);

Димитри Пайет (Франция): «Лион» — «ПАОК» (Лига конференций, 7 апреля 2022 года);

Ришарлисон (Бразилия): Бразилия — Сербия (чемпионат мира, 24 ноября 2022 года);

Алессия Руссо (Англия): Англия — Швеция (чемпионат Европы среди женщин, 26 июля 2022 года).

Болельщики смогут проголосовать за кандидата на официальном сайте ФИФА.

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Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022: