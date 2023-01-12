Агент Баринова: главный тренер «Бешикташа» Гюнеш лично настаивает на трансфере Димы

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался по поводу будущего своего клиента.

«Бешикташ» заинтересован в переходе Баринова, это правда. Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду. Но скажу, что лично тренер турецкого клуба Шенюл Гюнеш настаивает именно на трансфере Димы. Все остальные вопросы надо задавать руководству «Локомотива», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение Баринова. На данный момент переговоры не начались.