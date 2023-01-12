Переход Коутиньо в «Барселону» — худший трансфер в истории футбола по версии Goal
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Издание Goal составило рейтинг 15 худших переходов футболистов в истории. На итоговые места влияли сумма трансфера и уровень выступлений игрока за новую команду.
Худшим трансфером в истории футбола стал переход бразильца Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году. Примечательно, что на второй строчке рейтинга расположился Антуан Гризманн с его переходом в каталонский клуб из мадридского «Атлетико» годом позже.
Полностью топ-15 худших переходов в истории футбола выглядит следующим образом:
- Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году);
- Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году);
- Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 году);
- Усман Дембеле (из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» в 2017 году);
- Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году);
- Эден Азар (из «Челси» в «Реал» в 2019 году);
- Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» в 2021 году);
- Гарри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году);
- Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» в 2019 году);
- Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» в 2017 году);
- Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году);
- Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» в 2018 году);
- Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в 2021 году);
- Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» в 2014 году);
- Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» в 2009 году).
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ:
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