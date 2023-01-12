Переход Коутиньо в «Барселону» — худший трансфер в истории футбола по версии Goal

Издание Goal составило рейтинг 15 худших переходов футболистов в истории. На итоговые места влияли сумма трансфера и уровень выступлений игрока за новую команду.

Худшим трансфером в истории футбола стал переход бразильца Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году. Примечательно, что на второй строчке рейтинга расположился Антуан Гризманн с его переходом в каталонский клуб из мадридского «Атлетико» годом позже.

Полностью топ-15 худших переходов в истории футбола выглядит следующим образом:

Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году); Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году); Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 году); Усман Дембеле (из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» в 2017 году); Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году); Эден Азар (из «Челси» в «Реал» в 2019 году); Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» в 2021 году); Гарри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году); Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» в 2019 году); Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» в 2017 году); Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году); Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» в 2018 году); Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в 2021 году); Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» в 2014 году); Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» в 2009 году).

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ: