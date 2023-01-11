Симеоне вынудил звезду бежать в другой чемпионат. Но зачем «Челси» такая спорная сделка?

В начале декабря исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин сказал, что Жоау Феликс – самая крупная инвестиция, которую когда-либо совершал клуб. И это вполне справедливое высказывание: в 2019 году за него заплатили € 127,2 млн. Было одно «но»: отношения между португальцем и главным тренером команды Диего Симеоне последнее время находились в низшей точке, из-за чего мотивация игрока сильно упала. Исполнительный директор не отрицал, что возможность ухода Феликса из-за этих двух факторов крайне высока, несмотря на его личное желание сохранить футболиста.

Симеоне при этом утверждал, что между ним и игроком нет каких-либо проблем: «С Феликсом у нас хорошие отношения. Да, есть некоторые противоречия, что бывают между любыми людьми, когда вы можете в чём-то не соглашаться. Но мы должны стремиться делать лучшее для клуба. Для меня важна команда, а Жоау важен для неё. Если он будет играть так же, как на чемпионате мира, то будет важным человеком для нас».

Диего Симеоне и Жоау Феликс Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Уже тогда, в конце прошлого года, пошли слухи, что Феликс попросил найти ему новую команду. Как сообщало издание Record, мадридский клуб согласился отпустить его в аренду этой зимой, но при условии — без опции выкупа. Потому что, несмотря ни на что, у клуба всё ещё есть на него планы, а также сохраняется желание отбить затраты на его покупку.



Вслед за этими новостями появились сообщения, что на футболиста претендуют клубы АПЛ, включая «Челси» – лондонцы были заинтересованы в аренде на полгода «для усиления во второй части сезона». В итоге всё оказалось правдой – стороны уже официально объявили о сделке.

Новость по теме Жоау Феликс прокомментировал переход в «Челси» на правах аренды

Что именно случилось у Феликса в «Атлетико»?

Он стал самым дорогим подписанием в истории клуба и был его большой надеждой, когда Антуан Гризманн уехал в «Барселону». Но статистика португальца за всё это время совсем не соответствовала ни деньгам, которые за него заплатили, ни ожиданиям.

Сезон-2019/2020: 6 голов в Ла Лиге и 3 мяча в Лиге чемпионов в 36 играх во всех турнирах

Сезон-2020/2021: 7 голов в Ла Лиге и 3 в Лиге чемпионов в 40 встречах во всех турнирах

Сезон-2021/2022: 8 голов в Ла Лиге, 1 в Лиге чемпионов и 1 в Кубке Испании в 35 матчах во всех турнирах

Сезон-2022/2023: 4 гола в Ла Лиге, 0 в Лиге чемпионов и 1 в Кубке Испании в 20 играх во всех турнирах

Такие статистический и спортивный провалы можно объяснить позицией Феликса на поле: он говорил, что предпочитает действовать на позиции десятки, но в «Атлетико» у Симеоне несколько иная тактика. А ещё Жоау любит, как он сам говорил, «развлекаться», Симеоне же приверженец жёсткой дисциплины: для Диего не существует индивидуалистов. Весной 2021-го он говорил: «Таланта недостаточно, Жоау нужны личность и драйв». Ходили разговоры, что в раздевалке Феликсом тоже недовольны, потому что он не в полной мере вкладывается в командную работу. Это явно раздражало и Симеоне, который не видел со стороны нападающего большого желания включаться в интенсивную борьбу и тащить остальных, хотя, конечно, проблески случались, но их было недостаточно.

Жоау Феликс Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В этом сезоне эмоциональный Симеоне дошёл до точки кипения и усадил Феликса на скамейку. Это стало решающим моментом в их отношениях, которые в течение последних лет становились хуже и хуже.



Феликс запросил трансфер во имя практики, но это отчаянное решение вряд ли что-то изменит в его отношениях с Симеоне – через полгода тот, скорее всего, ещё будет главным тренером, а погасить конфликт к тому моменту сможет ну разве что какой-то невероятный прорыв.

Какие варианты были у Феликса?

Испанские СМИ упоминали «Баварию», «ПСЖ» и «Барселону», но наиболее вероятным вариантом для него всё же была АПЛ. Его агент, Жорже Мендеш, связывался с несколькими английскими клубами осенью, чтобы обсудить возможные варианты по аренде до лета. Первоначальные условия, которые устраивали и клуб, и представителя футболиста, крутились вокруг арендной платы в размере € 21 млн, из которых € 15 млн получит «Атлетико», а оставшиеся € 6 млн пойдут на покрытие заработной платы игрока.

«Ливерпуль», к которому обращался Мендеш, в итоге сделал выбор в пользу Коди Гакпо из ПСВ. «Манчестер Сити» был не заинтересован в нападающем. А вот «Арсенал», «МЮ» и «Челси» выразили определённый интерес. Команде Артеты, которая сейчас идёт на первом месте, необходимо усиление в атаке – особенно после того, как Габриэл Жезус получил травму на чемпионате мира. Главный тренер «Арсенала» уже говорил, что играть с одним здоровым форвардом (Эдвардом Нкетиа) нелегко, поэтому, помимо использования имеющихся игроков по максимуму, было бы неплохо кого-нибудь купить/арендовать. У «МЮ» тоже есть трудности с нападающими, особенно после ухода Криштиану Роналду. «Челси» страдает не меньше «Арсенала» – поэтому три клуба были готовы включиться в борьбу за португальца, но всех разом не устраивала цена, которую агент и «Атлетико» за него установили.



В итоге договориться удалось с «Челси», но чуть на других условиях: € 11 млн за аренду и полное покрытие зарплаты. При этом опция выкупа в сделку не включена – более того, Феликс прямо перед переходом продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года, за что можно только стоя поаплодировать руководству мадридского клуба. Допустим, португалец раскроется, впишется в структуру Грэма Поттера, и тот захочет его оставить – тогда «Челси» придётся выложить примерно в десять раз больше, чего всё время и хотели в «Атлетико».



Правда, некоторые СМИ писали, что трансфер Феликса с Поттером согласован не был: решал всё новый владелец Тодд Боули, и сделку провернули довольно быстро.

Тодд Боули Фото: Clive Rose/Getty Images

Зачем Феликс «Челси»?

У «Челси» гигантские проблемы с составом. Броя, Пулишич, Стерлинг, Маунт, Лофтус-Чик – все они или травмированы, или только набирают форму. Чуквуэмека, Галлахер, Хатчинсон – вряд ли Грэм Поттер доволен такой альтернативой. В нападении есть Обамеянг и Хаверц, но и этого мало – тактического разнообразия явно не хватает.

В АПЛ «Челси» всего лишь десятый, от лигочемпионской четвёрки команда отстаёт на 10 очков – это много. Включаться нужно уже сейчас. А ведь через месяц Лига чемпионов. Вот и получается, что лондонцам безумно нужны атакующие игроки: во-первых, важно заменить травмированных; во-вторых, тренеру необходимы разноплановые футболисты; в-третьих, усиление должно быть высококлассным. Жоау вполне подходит.



Вопрос лишь в использовании Феликса. Португалец может сыграть на многих позициях в атаке: крайний форвард, оттянутый, десятка, даже центральный. Cам он говорил, что его предпочтительная позиция — быть вторым нападающим.

«Челси» Фото: Darren Walsh/Getty Images

Существует риск, что Феликс будет долго адаптироваться под новые требования – в Мадриде у него ушёл на это год. Оттого «Челси» и взял Жоау в аренду: чтобы не платить € 60–80 млн сразу и потом не гадать, куда бы сплавить так и не заигравшего парня.