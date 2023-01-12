Игрок «Лилля» Веа интересен нескольким клубам английской Премьер-лиги

Американский крайний нападающий «Лилля» Тимоти Веа находится в сфере интересов сразу нескольких английских клубов. Как сообщает французское издание L'Equipe, к игроку присматриваются «Эвертон», «Брайтон» и «Фулхэм».

Кроме команд с Туманного Альбиона, «Севилья» также проявляет интерес к 22-летнему футболисту. Контракт футболиста с «Лиллем» действует до июня 2024 года, а его стоимость оценивается в районе € 15 млн.

Интерес к игроку возник после его выступления за сборную США на чемпионате мира в Катаре. В четырёх встречах футболист забил один мяч (в ворота Уэльса), а также создал множество моментов для партнёров и угрожал воротам соперника. За «Лилль» в этом сезоне из-за травмы он смог принять участие только в девяти встречах Лиги 1, в которых отдал две результативные передачи.

Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём