Президент «Марселя» — о Малиновском: мы искали игрока с его характеристиками

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал переход украинского полузащитника Руслана Малиновского из «Аталанты».

«Это игрок, которого мы долго искали. Мы хотели подписать его во время летнего трансферного окна, но у нас не было возможности закрыть сделку. С уходом Жерсона Сантоса мы искали футболиста с его характеристиками. Его профиль соответствует тому, что мы ищем. Он отличный снайпер, не раз отличался в итальянской лиге. Он выступал за «Генк», хорошо играл за «Аталанту», особенно в Лиге чемпионов.

С окружением Руслана я впервые разговаривал в январе 2021 года. Прошлым летом мы получили одобрение от агента, но тогда сделка не состоялась. Мы оставались на связи, потом ускорили всё с отъездом Жерсона», — приводит слова Лонгории журналист Альфредо Педулла.

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