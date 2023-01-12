Бускетс сыграл 700-й матч за «Барселону». Больше только у Месси и Хави

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс вышел на замену в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Бетисом». Это появление на поле стало для испанца 700-м в составе сине-гранатовых.

34-летний Бускетс, выступающий за основной состав «Барселоны» с 2008 года, стал третьим игроком в истории каталонцев с подобным достижением. Ранее оно покорялось нынешнему главному тренеру сине-гранатовых Хави, проведшему 767 матчей за «Барселону», и бывшему нападающему команды Лионелю Месси, на счету которого 778 игр.

465 из 700 матчей Бускетс сыграл в чемпионате Испании, 129 — в Лиге чемпионов, 73 — в Кубке, 19 — в Суперкубке страны, шесть — в Лиге Европы, пять — на клубном чемпионате мира и три — в Суперкубке Европы.

«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»:

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