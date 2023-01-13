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Девушка Роналдо сообщила о помолвке с легендарным футболистом

Девушка Роналдо сообщила о помолвке с легендарным футболистом
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Бывший бразильский нападающий Роналдо, ныне являющийся владельцем «Крузейро» (Бразилия) и «Вальядолида» (Испания), обручился со со своей девушкой — профессиональной моделью Селиной Локс.

О помолвке сообщила Фокс в своих социальных сетях.

«Да, я согласна», — написала девушка, прикрепив к сообщению эмодзи бесконечности и кольца.

Роналдо познакомился с Локс в 2015 году и ради неё прервал отношения со своей невестой. 45-летний бразилец старше своей возлюбленной на 15 лет.

Игровую карьеру Роналдо закончил в 2011 году. Он начал её в «Крузейро», а затем продолжил в ПСВ. Также бразилец выступал за «Барселону», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В 1997-м Роналдо выиграл «Золотой мяч».

В 2019 году Роналдо (первую часть акций выкупил годом ранее) стал президентом испанского клуба «Вальядолид», а через три года выкупил 70% акций «Крузейро».

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