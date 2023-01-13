Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Феликс – первый с 2014 года футболист, удалённый в дебютном матче в АПЛ

Феликс – первый с 2014 года футболист, удалённый в дебютном матче в АПЛ
Комментарии

Нападающий «Челси» Жоау Феликс получил красную карточку в матче чемпионата Англии с «Фулхэмом».

Португалец стал первым за 8 лет игроком, удаленным в дебютной игре в АПЛ.

18 октября 2014 года защитник Федерико Фасио получил красную карточку во встрече с «Манчестер Сити», проводя первый матч за «Тоттенхэм».

Напомним, в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2. Таким образом, команда Грэма Поттера проиграла шесть из восьми последних матчей во всех турнирах. Это наибольшее количество поражений «синих» за любой восьмиматчевый период с декабря 1993 года.

На данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 25 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 15 января, начало – 17:00 мск.

Жоау Феликс попал в крутую компанию! Деку и ещё 4 мощных португальца, игравших за «Челси» Жоау Феликс попал в крутую компанию! Деку и ещё 4 мощных португальца, игравших за «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023