Феликс – первый с 2014 года футболист, удалённый в дебютном матче в АПЛ

Нападающий «Челси» Жоау Феликс получил красную карточку в матче чемпионата Англии с «Фулхэмом».



Португалец стал первым за 8 лет игроком, удаленным в дебютной игре в АПЛ.



18 октября 2014 года защитник Федерико Фасио получил красную карточку во встрече с «Манчестер Сити», проводя первый матч за «Тоттенхэм».



Напомним, в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2. Таким образом, команда Грэма Поттера проиграла шесть из восьми последних матчей во всех турнирах. Это наибольшее количество поражений «синих» за любой восьмиматчевый период с декабря 1993 года.



На данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 25 очков.



В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 15 января, начало – 17:00 мск.