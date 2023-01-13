Феликс – первый с 2014 года футболист, удалённый в дебютном матче в АПЛ

Нападающий «Челси» Жоау Феликс получил красную карточку в матче чемпионата Англии с «Фулхэмом».
Португалец стал первым за 8 лет игроком, удаленным в дебютной игре в АПЛ.
18 октября 2014 года защитник Федерико Фасио получил красную карточку во встрече с «Манчестер Сити», проводя первый матч за «Тоттенхэм».
Напомним, в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Челси» уступил «Фулхэму» со счётом 1:2. Таким образом, команда Грэма Поттера проиграла шесть из восьми последних матчей во всех турнирах. Это наибольшее количество поражений «синих» за любой восьмиматчевый период с декабря 1993 года.
На данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 25 очков.
В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 15 января, начало – 17:00 мск.
- 13 января 2023
-
07:16
-
06:59
-
06:48
-
06:42
-
06:32
-
05:16
-
04:56
-
04:29
-
04:07
-
03:53
-
03:51
-
03:43
-
03:21
-
02:56
-
02:52
-
02:51
-
02:35
-
02:11
-
01:51
-
01:45
-
01:35
-
01:15
-
01:15
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:28
-
00:21
-
00:18
-
00:08
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:44
-
23:36