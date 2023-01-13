Василий Уткин прокомментировал удаление Жоау Феликса в дебютном матче за «Челси»

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о дебюте португальского нападающего Жоау Феликса в английском «Челси». В матче 7-го тура английской Премьер-лиги синие уступили «Фулхэму» (1:2). Феликс был удалён с поля на 58-й минуте.
«Феликс, конечно, провел ядерный дебют за «Челси». Но его неудачи в атаке более чем объяснимы. Это же первая игра, Феликс сложный игрок, с очень разными, противоречивыми местами, качествами. Его красная — от перенастроя. Он очень хотел и перестарался.
Ну, с точки зрения перспективы, это же почти оптимистично. Сезон не спасти. Феликсу очень сгодятся три тура дисквалификации для обустройства. В его настрое нет сомнений, а в мотивы добавляется вина — он ведь не оправдал в первой игре ожиданий. А так старался.
Если у Челси есть стратегия, а имя Поттера синоним стратегии — это всё издержки и не более. А вот если стратегии нет… То это вообще-то в первую очередь беда Феликса. А не клуба. Клубу сто лет, а Феликс человек, и он смертен, ему играть надо, пока молод. И он ведь старается», — написал Уткин в телеграм-канале.
- 13 января 2023
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