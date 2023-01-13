Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что мог возглавить сборную Португалии, отметив, что он сам отказал национальной команде.

«Хочу воспользоваться возможностью поблагодарить президента Федерации футбола Португалии. Его слова, то, что он сказал обо мне, заставляет меня чувствовать гордость. Он сказал, что я был одним из возможных вариантов, хоть и не единственным. Я горжусь этим. Но это я решил не идти в сборную. Я здесь, и это главное», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Ранее Португальская федерация футбола объявила о назначении на пост главного тренера сборной Португалии испанца Роберто Мартинеса, ранее работавшего с национальной командой Бельгии. Моуринью, по слухам, претендует на должность наставника Бразилии.