Роналду — не единственная проблема. 5 задач для нового тренера сборной Португалии

Роберто Мартинес официально назначен на должность главного тренера сборной Португалии. Неожиданное решение, учитывая результаты прошлой команды специалиста – Бельгии. «Золотое» поколение бельгийцев так и не смогло выиграть ни одного титула, вместе с Мартинесом дотянувшись лишь до бронзы чемпионата мира 2018 года в России. Испанский тренер начинал карьеру в Англии, зарекомендовав себя в «Суонси», «Уигане» и «Эвертоне», а затем ему дали шанс всей жизни в Бельгии. Теперь судьба предоставляет ему вторую возможность в топ-сборной.

Роберто Мартинес главный тренер сборной Португалии «Очень рад быть здесь. Я буду работать с одной из самых талантливых команд. Знаю, что это за проект. Есть большие цели и ожидания, но есть и отличная команда. Вместе мы добьёмся всего».



Для достижения целей Мартинесу предстоит решить ряд задач, которые перед ним поставит работа с Португалией.

1. Уладить проблему с Криштиану Роналду

37-летний нападающий, недавно перешедший в «Аль-Наср», не собирается объявлять о завершении международной карьеры. Лучший бомбардир в истории сборных хочет принять участие и в чемпионате мира 2026 года. Мартинес столкнётся с дилеммой: вызывать Роналду и иметь внутри команды взрывоопасный элемент либо игнорировать легендарного форварда и получать критику от фанатов Криштиану, выслушивая претензии при малейшей неудаче.

Криштиану Роналду в сборной Португалии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Все футбольные решения принимаются на местах. Я не принимаю решения в офисе. Хочу встретиться со всеми игроками и поговорить. 26 футболистов из состава на чемпионате мира 2022 года – это стартовая точка, Криштиану – в их числе. Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Мы обсудим с ним, как создать лучшую команду. Уже завтра приступим к работе. Сейчас начинается процесс, который состоит в том, чтобы встретиться с теми футболистами, кто может войти в состав. Я уважаю всех игроков. Меня обрадует, если они будут на моей стороне», — дипломатично прокомментировал Мартинес ситуацию с Роналду.

В сборной Бельгии у испанца был звёздный ассистент – Тьерри Анри, являвшийся авторитетом даже для лидеров. Не исключено, что и в португальской команде Мартинес постарается найти подобного человека себе в штаб либо с помощью собственного опыта постарается установить дружеские отношения с ведущими футболистами.

2. Найти баланс для звёзд в атаке

Нынешнее португальское поколение кишит талантливыми атакующими футболистами: Рафаэл Леау, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Рикарду Орта, Андре Силва, Фабиу Карвалью и так далее. Плюс не забываем о креативных атакующих полузащитниках (Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Отавио). Важной задачей для Мартинеса станет поиск баланса в атаке, нахождение нужных ролей каждому игроку, но чтобы при этом не нарушить атмосферу и не забыть об обороне. Держим в уме и Криштиану Роналду, который явно не будет рад сидеть на скамейке, как это было во время плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Португалии на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Португалия на прошедшем турнире забила 12 голов, но, например, встреча со Швейцарией в 1/8 финала (6:1) могла пойти совершенно иначе, если бы не первый мяч португальцев после ошибки Яна Зоммера + чрезвычайно высокая линия обороны команды Мурата Якина, из-за которой она была разгромлена. По ожидаемым мячам (xG) на ЧМ-2022 Португалия имеет показатель 7,8 (забили на четыре больше, чем должны). Так что Мартинесу есть над чем подумать в плане атакующего потенциала команды.

3. Вырастить замену Пепе

У сборных Португалии и Бельгии есть одна схожая проблема: дефицит классных молодых центральных защитников. У бельгийцев на турнире играли 33-летний Алдервейрелд и 35-летний Вертонген, у португальцев обороной руководил 39-летний Пепе. Да, опытный футболист провёл отличный турнир, не давая усомниться в своих качествах, но в команде, претендующей на победу в крупном турнире, должно быть как минимум три классных защитника. У Португалии ещё есть Рубен Диаш – очевидный будущий лидер обороны на долгие годы, но дальше – пустота. На встречу 1-го тура ЧМ-2022 с Ганой в центре защиты вышел номинальный опорник – Данилу Перейра. Он имеет опыт игры в обороне в «ПСЖ», но всё это случалось не от лучшей жизни. В обойме португальской команды есть талантливый 19-летний Антониу Силва, который также появился на поле во время ЧМ-2022 в игре с Южной Кореей. Мартинесу как минимум нужно постараться сделать из него нового игрока основы в пару к Диашу. Иначе придётся и дальше эксплуатировать 40-летнего деда Пепе.

Пепе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Научить Португалию уверенно проходить отборочные циклы

Сборная Португалии с начала XXI века не пропустила ни одного крупного турнира. Но периодически выход на Евро или ЧМ давался им с трудом. На мировые первенства 2010, 2014 и 2022 годов португальцы пробирались через стыки, обыгрывая Боснию и Герцеговину (2010), Швецию (2014), Турцию и Северную Македонию (2022). На Евро-2012 Португалия также вышла благодаря победе в стыковых матчах с боснийцами. При этом португальцы любят занимать второе место в отборочной группе (примеры — квалификации Евро-2008 и 2020). Так что Мартинесу предстоит решить проблему с уверенным прохождением командой отбора. Иначе может выйти как с Италией, пропустившей из-за своей инфантильности и отвернувшейся фортуны уже два чемпионата мира кряду.

Сборная Португалии в отборе к ЧМ-2022 Фото: Octavio Passos/Getty Images

5. Выиграть крупный турнир

Наконец, самое важное, для чего приглашён Мартинес, – победа сборной Португалии на Евро или чемпионате мира. Испанец уже получал в руки «золотые» бельгийские инструменты, но ничего не смог с ними сделать. Теперь же Мартинес имеет в своём распоряжении россыпь качественных португальских футболистов, которые точно не уступают новоиспечённым чемпионам мира – Аргентине. Португалия относительно недавно взяла Евро (в 2016 году) и выиграла товарищескую Лигу наций УЕФА, но потенциал у нынешней команды куда выше, чем у того состава сборной. И самому Мартинесу необходим престижный трофей, чтобы оправдать те авансы, которые ему выдают в последние годы.

Фернанду Гомеш президент Федерации футбола Португалии «Я ценю энтузиазм и амбиции, с которыми Мартинес получил приглашение. Это важный момент для национальной команды. Новый тренер должен был быть амбициозным, хорошо разбираться в международном футболе, привыкшим тренировать игроков самого высокого уровня, иметь опыт в лучших чемпионатах и — в идеале — в сборных. Из первого разговора сразу стало ясно, что он соответствует всем пунктам».

А как считаете вы: правильно ли поступили в Португалии, доверив сборную Роберто Мартинесу? Сможет он добиться успеха теперь уже с португальским талантливым поколением?