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Поттер высказался о поражении от «Фулхэма» в матче АПЛ

Поттер высказался о поражении от «Фулхэма» в матче АПЛ
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-Лиги.

«Это действительно расстраивает, это невероятно сложно. Мы разочарованы сегодняшним поражением, думаю, что в первом тайме игра была относительно равной, у нас было несколько хороших моментов. Кажется, что с основными мы можем добиться немного большего – с точки зрения нашей защиты, с точки зрения организации игры.

Но в то же время мы вернулись в игру, и тогда красная карточка показала, где мы находимся в данный момент, что с нами может случиться. Мы также потеряли Дениса (Закарию. — Прим. «Чемпионата») незадолго до этого и просто приспособились с Жоржи (Жоржиньо. — Прим. «Чемпионата»), а затем Жоао (Феликса. — Прим. «Чемпионата»), который оказывал фантастическое влияние на игру. Вы видели его качества, потерять его на три матча — настоящее разочарование.

Вероятно, скорее повлияли наши собственные действия, чем что-то особенное от соперника. Я никогда не люблю говорить о личностях, когда мы проигрываем. Не думаю, что соперник оказывал на нас слишком большое давление, даже несмотря на то, что у них было на игрока больше. Так что пропущенный гол показался проявлением нашей слабости. Это то, с чем мы должны справляться лучше», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

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