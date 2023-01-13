Моуринью: с Дибалой музыка «Ромы» звучит иначе, но у некоторых тренеров 20 таких, как он

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил влияние нападающего Пауло Дибалы на результаты команды в текущем сезоне.

«Команда всегда выкладывается на все 100%, но, когда вы играете 40–50 матчей за сезон, может показаться иначе. По самоотдаче не может быть вопросов к команде и отдельным игрокам.

Дибала? Пауло — тот игрок, которые делает лучше команду, делает лучше наставника. У некоторых тренеров в командах по четыре-пять таких футболистов, как Дибала, а у кого-то по 11, а ещё у кого-то по 20. У нас нет ни семи, ни восьми таких, как он. С Дибалой наша музыка звучит иначе, но я хочу отдать должное всей команде», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Дибала стал игроком «Ромы» летом 2022 года. В текущем сезоне на счету аргентинца восемь голов и три голевые передачи в 15 матчах.