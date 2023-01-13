Моуринью: с Дибалой музыка «Ромы» звучит иначе, но у некоторых тренеров 20 таких, как он

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил влияние нападающего Пауло Дибалы на результаты команды в текущем сезоне.
«Команда всегда выкладывается на все 100%, но, когда вы играете 40–50 матчей за сезон, может показаться иначе. По самоотдаче не может быть вопросов к команде и отдельным игрокам.
Дибала? Пауло — тот игрок, которые делает лучше команду, делает лучше наставника. У некоторых тренеров в командах по четыре-пять таких футболистов, как Дибала, а у кого-то по 11, а ещё у кого-то по 20. У нас нет ни семи, ни восьми таких, как он. С Дибалой наша музыка звучит иначе, но я хочу отдать должное всей команде», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Дибала стал игроком «Ромы» летом 2022 года. В текущем сезоне на счету аргентинца восемь голов и три голевые передачи в 15 матчах.
- 13 января 2023
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:24
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:06
-
07:54
-
07:53
-
07:16
-
06:59
-
06:48