Пауло Дибала подарил свою золотую медаль ЧМ клубному музею «Ромы»

Нападающий сборной Аргентины и итальянской «Ромы» Пауло Дибала сделал памятный подарок клубному музею своего клуба.
Фото: ФК «Рома»
Аргентинский форвард подарил музею свою золотую медаль с победного для Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре. 29-летний Дибала сыграл на мундиале лишь два матча, не набрав результативных баллов по системе «гол+пас».
Отметим, что Дибала стал игроком «Ромы» только в начале текущего сезона, подписав контракт с римлянами в июле 2022 года. До этого аргентинец на протяжении семи лет выступал за туринский «Ювентус». В 10 матчах за «Рому» в итальянской Серии A Дибала отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами, добавив к ним два гола в трёх играх Лиги Европы.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ
- 7 января 2023
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:12
-
08:45
-
08:10
-
07:44
-
07:36
-
07:06
-
06:27
-
05:40
-
05:33
-
05:23
-
05:20
-
05:06
-
04:49
-
04:48
-
04:40