Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: уверен, что «Зенит» сможет добиться успеха и удержать первое место в РПЛ

Круговой: уверен, что «Зенит» сможет добиться успеха и удержать первое место в РПЛ
Комментарии

Защитник «Зенита» Данил Круговой выразил уверенность в том, что санкт-петербургская сможет удержать за собой первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги текущего сезона после зимнего перерыва.

«Медосмотр прошёл отлично, я здоров. Отдохнул хорошо, насыщенно, с семьёй. После отпуска нет никакой усталости, хочется вернуться к тренировочному процессу, чтобы начать готовиться к окончанию сезона. Во второй части сезона нам нужно идти от игры к игре, выполнять требования Сергея Семака. Уверен, что сможем добиться успеха и удержать первое место», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл лидером РПЛ с 42 набранными очками в 17 матчах, опережая ближайших преследователей на шесть набранных очков.

«Молодое дарование». Трансферный ход «Зенита», который не заметили «Молодое дарование». Трансферный ход «Зенита», который не заметили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023