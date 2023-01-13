Круговой: уверен, что «Зенит» сможет добиться успеха и удержать первое место в РПЛ
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Защитник «Зенита» Данил Круговой выразил уверенность в том, что санкт-петербургская сможет удержать за собой первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги текущего сезона после зимнего перерыва.
«Медосмотр прошёл отлично, я здоров. Отдохнул хорошо, насыщенно, с семьёй. После отпуска нет никакой усталости, хочется вернуться к тренировочному процессу, чтобы начать готовиться к окончанию сезона. Во второй части сезона нам нужно идти от игры к игре, выполнять требования Сергея Семака. Уверен, что сможем добиться успеха и удержать первое место», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».
На зимний перерыв «Зенит» ушёл лидером РПЛ с 42 набранными очками в 17 матчах, опережая ближайших преследователей на шесть набранных очков.
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