Прошла жеребьёвка клубного чемпионата мира, в котором «Реал Мадрид» стартует с полуфинала
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Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который пройдёт с 1 по 11 февраля в Марокко.
В первом матче турнира за выход в 1/4 финала встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Игра состоится 1 февраля. Дальнейшие пары выглядят следующим образом.
Клубный чемпионат мира. Марокко.
1/4 финала
«Сиэтл Саундерс» (США) — «Аль-Ахли» (Египет)/«Окленд Сити» (Новая Зеландия)
«Видад» (Марокко) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
1/2 финала
«Фламенго» (Бразилия) — «Видад» (Марокко)/«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
«Сиэтл Саундерс» (США)/«Аль-Ахли» (Египет)/«Окленд Сити» (Новая Зеландия) — «Реал Мадрид» (Испания)
Полуфинальные матчи пройдут 7 и 8 февраля соответственно.
Действующим победителем турнира является английский «Челси».
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