Прошла жеребьёвка клубного чемпионата мира, в котором «Реал Мадрид» стартует с полуфинала

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, который пройдёт с 1 по 11 февраля в Марокко.



В первом матче турнира за выход в 1/4 финала встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Игра состоится 1 февраля. Дальнейшие пары выглядят следующим образом.

Клубный чемпионат мира. Марокко.

1/4 финала

«Сиэтл Саундерс» (США) — «Аль-Ахли» (Египет)/«Окленд Сити» (Новая Зеландия)

«Видад» (Марокко) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

1/2 финала

«Фламенго» (Бразилия) — «Видад» (Марокко)/«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Сиэтл Саундерс» (США)/«Аль-Ахли» (Египет)/«Окленд Сити» (Новая Зеландия) — «Реал Мадрид» (Испания)

Полуфинальные матчи пройдут 7 и 8 февраля соответственно.

Действующим победителем турнира является английский «Челси».