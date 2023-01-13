Сергей Овчинников объяснил, почему аргентинец Мартинес — не лучший вратарь ЧМ-2022

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников поделился эмоциями от просмотра чемпионата мира в Катаре и объяснил, почему по итогам турнира нельзя выбрать лучшего игрока на его позиции.

«Чемпионат мира было интересно смотреть, необычно по времени, но потом я включился и начал смотреть все игры.



Лучший вратарь? Я не могу выделить ни одного, который бы сильно провёл турнир. Тенденция к тому, что вратари размываются, этому есть объяснение. Сейчас нет определённой школы, нет определённого процесса обучения вратарей. Мы сейчас превращаем их в гандбольных полевых, они тренируют то, что им мало понадобится в игре. Как тренеру мне нужно, чтобы вратарь не пропускал голы, а не тот, который будет в поле. У меня есть 10 полевых.

Мартинес — лучший вратарь ЧМ-2022? Ни в коем случае. Если мы даём профессиональную оценку, то пенальти — лотерея. Мы не можем оценить уровень вратаря по серии пенальти. Мартинес — обыкновенный средний вратарь.



На этом турнире не было явного первого номера. Если раньше по периодам был Шмейхель, Кан, Буффон, Касильяс, то сейчас я не могу выделить (лучшего вратаря. — Прим. «Чемпионата») ни по уровню мастерства, ни по влиянию на результат своей команды. Они все пропускают очень лёгкие голы», — сказал Овчинников в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».