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Мартинес, Куртуа и Боно — в списке претендентов на приз ФИФА лучшему вратарю 2022 года

Мартинес, Куртуа и Боно — в списке претендентов на приз ФИФА лучшему вратарю 2022 года
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на приз лучшему голкиперу 2022 года.

В список попали в том числе основной голкипер действующих чемпионов мира сборной Аргентины Эмилиано Мартинес и страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Полностью список из пяти номинантов на награду выглядит следующим образом:

  • Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»);
  • Яссин Боно (Марокко, «Севилья»);
  • Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид);
  • Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»).

Примечательно, что из пяти голкиперов двое на международном уровне представляют сборную Бразилии: Алисон Бекер и Эдерсон.

Выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.

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