Мартинес, Куртуа и Боно — в списке претендентов на приз ФИФА лучшему вратарю 2022 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на приз лучшему голкиперу 2022 года.

В список попали в том числе основной голкипер действующих чемпионов мира сборной Аргентины Эмилиано Мартинес и страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Полностью список из пяти номинантов на награду выглядит следующим образом:

Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»);

Яссин Боно (Марокко, «Севилья»);

Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид);

Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);

Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»).

Примечательно, что из пяти голкиперов двое на международном уровне представляют сборную Бразилии: Алисон Бекер и Эдерсон.

Выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.

Аргентинский мальчик станцевал в стиле Эмилиано Мартинеса: