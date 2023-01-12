Мартинес, Куртуа и Боно — в списке претендентов на приз ФИФА лучшему вратарю 2022 года
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на приз лучшему голкиперу 2022 года.
В список попали в том числе основной голкипер действующих чемпионов мира сборной Аргентины Эмилиано Мартинес и страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
Полностью список из пяти номинантов на награду выглядит следующим образом:
- Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»);
- Яссин Боно (Марокко, «Севилья»);
- Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид);
- Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»).
Примечательно, что из пяти голкиперов двое на международном уровне представляют сборную Бразилии: Алисон Бекер и Эдерсон.
Выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.
Аргентинский мальчик станцевал в стиле Эмилиано Мартинеса:
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