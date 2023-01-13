Сергей Овчинников назвал самого любимого вратаря нынешнего поколения

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников высказался о конкуренции на позиции голкипера в сборной Германии и персонально отметил игру Мануэля Нойера.
«На мой взгляд, Нойер сильнее тер Штегена. Он и ногами лучше играет, и понимает игру лучше, и как вратарь, имею в виду технику. У Нойера есть одна проблема — он пошёл с горы. Его измучили травмы. Не бывает чудес: если ты полгода играешь, а ещё полгода — лечишься… Конечно, мне было очень жалко Нойера, он мне нравится больше всех из нынешних вратарей. Но, к сожалению, он провёл не лучший чемпионат мира», — сказал Овчинников в видео, опубликованном на Youtube-канале «Коммент.Шоу».
36-летний Нойер по окончании чемпионата мира сломал ногу и был вынужден провести операцию. Мануэль больше не сыграет в этом сезоне.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом. Видеоролик:
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