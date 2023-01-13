Первый гол Михаила Прокопьева за «Ботев»
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Полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев, также известный как Прокоп, забил первый гол за свою команду. Это произошло в контрольном матче с «Гигантом», который состоялся сегодня, 13 января, и завершился победой «Ботева» со счётом 8:0.
Игрок соперника выбил мяч к линии штрафной, а Прокопьев с лёта пробил в верхний угол ворот.
Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты. Осенью прошлого года он подписал контракт с профессиональным болгарским клубом «Ботев».
Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 тыс.
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