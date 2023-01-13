В «Челси» надеются, что Стерлинг будет доступен к первому матчу с «Боруссией» в ЛЧ

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг пропустит матч АПЛ с «Ливерпулем», который состоится 21 января, сообщает The Athletic.



Футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче чемпионата с «Манчестер Сити» (0:1), который состоялся 5 января. Предполагалось, что Стерлинг будет доступен к игре с ливерпульцами, однако степень повреждения оказалась серьёзнее, чем по первоначальным оценкам.



Теперь медицинский штаб лондонцев рассчитывает, что полузащитник восстановится к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится 15 февраля.



Помимо Стерлинга, «Челси» в ближайшее время не может рассчитывать на голкипера Эдуарда Менди, защитников Риса Джеймса, Уэсли Фофана и Бенджамина Чилуэлла, полузащитников Н'Голо Канте, Рубена Лофтус-Чика, Дениса Закарию, а также на нападающих Кристиана Пулишича, Пьер-Эмерика Обамеянга и Армандо Брою.

Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»: