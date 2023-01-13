В «Челси» надеются, что Стерлинг будет доступен к первому матчу с «Боруссией» в ЛЧ

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг пропустит матч АПЛ с «Ливерпулем», который состоится 21 января, сообщает The Athletic.
Футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче чемпионата с «Манчестер Сити» (0:1), который состоялся 5 января. Предполагалось, что Стерлинг будет доступен к игре с ливерпульцами, однако степень повреждения оказалась серьёзнее, чем по первоначальным оценкам.
Теперь медицинский штаб лондонцев рассчитывает, что полузащитник восстановится к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится 15 февраля.
Помимо Стерлинга, «Челси» в ближайшее время не может рассчитывать на голкипера Эдуарда Менди, защитников Риса Джеймса, Уэсли Фофана и Бенджамина Чилуэлла, полузащитников Н'Голо Канте, Рубена Лофтус-Чика, Дениса Закарию, а также на нападающих Кристиана Пулишича, Пьер-Эмерика Обамеянга и Армандо Брою.
Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»:
- 13 января 2023
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:21
-
17:20
-
17:10
-
17:08
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:35
-
16:15
-
16:09
-
16:07
-
15:52
-
15:49