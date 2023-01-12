«Ахмат» объявил о подписании двух легионеров
Поделиться
Центральный защитник из Боснии и Герцеговины Милош Шатара и центральный полузащитник из Черногории Заим Диванович перешли в «Ахмат». Легионеры заключили контракты с грозненским клубом на три с половиной года.
Оба футболиста выступали за «Шахтёр» (Солигорск), который ранее тренировал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. В минувшем сезоне Шатара и Диванович стали чемпионами Беларуси. В активе футболистов выступление за юношеские и молодёжные сборные своих стран.
«Мы приветствуем наших новичков, желаем им удачи, хороших игр и побед!» — написала пресс-служба грозненцев в клубном телеграм-канале.
Грозненский «Ахмат» после 17 туров Российской Премьер-Лиги располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков.
Комментарии
- 12 января 2023
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
16:04
-
15:40
-
15:39
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:19
-
15:10
-
15:01
-
14:41
-
14:41
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:13
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
13:48
-
13:40
-
13:18
-
13:10
-
13:09
-
13:03
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:23
-
12:10
Партнерский контент