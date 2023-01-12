«Ахмат» объявил о подписании двух легионеров

Центральный защитник из Боснии и Герцеговины Милош Шатара и центральный полузащитник из Черногории Заим Диванович перешли в «Ахмат». Легионеры заключили контракты с грозненским клубом на три с половиной года.

Оба футболиста выступали за «Шахтёр» (Солигорск), который ранее тренировал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. В минувшем сезоне Шатара и Диванович стали чемпионами Беларуси. В активе футболистов выступление за юношеские и молодёжные сборные своих стран.

«Мы приветствуем наших новичков, желаем им удачи, хороших игр и побед!» — написала пресс-служба грозненцев в клубном телеграм-канале.

Грозненский «Ахмат» после 17 туров Российской Премьер-Лиги располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков.