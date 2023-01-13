Хасан Салихамиджич: я больше не могу представить «Баварию» без Джамала Мусиалы

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о полузащитнике мюнхенцев Джамале Мусиале.



«Я больше не могу представить нашу команду без Мусиалы. Мы хотим убедиться, что он останется с нами надолго, а если это возможно, проведёт в Мюнхене всю карьеру», — приводит слова Салихамиджича «твиттер» Bayern & Germany.



В текущем сезоне 19-летний немец английского происхождения провёл за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором шести результативных передач.



На чемпионате мира в Катаре Мусиала поучаствовал в трёх матчах сборной Германии, отметившись одним голевым пасом.



«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 34 очка в 15 встречах.

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