Хасан Салихамиджич: я больше не могу представить «Баварию» без Джамала Мусиалы

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о полузащитнике мюнхенцев Джамале Мусиале.
«Я больше не могу представить нашу команду без Мусиалы. Мы хотим убедиться, что он останется с нами надолго, а если это возможно, проведёт в Мюнхене всю карьеру», — приводит слова Салихамиджича «твиттер» Bayern & Germany.
В текущем сезоне 19-летний немец английского происхождения провёл за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором шести результативных передач.
На чемпионате мира в Катаре Мусиала поучаствовал в трёх матчах сборной Германии, отметившись одним голевым пасом.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 34 очка в 15 встречах.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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