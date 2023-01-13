«Это было правильное решение». Андрес Иньеста — об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста считает, что поступил правильно, уйдя из «Барселоны» летом 2018 года. С тех пор футболист выступает за японскую команду.
«Переезд в Японию — правильное решение. Мне было необходимо его принять. Я был счастлив и убеждён, что это правильный момент. И время, к счастью, показало мне, что это оказалось правдой. Это верное решение как на спортивном, так и на семейном уровне», — приводит слова Иньесты The Athletic.
38-летний Иньеста — воспитанник «Барселоны». В структуре испанской команды полузащитник находился с 1996 по 2008 год. Вместе с каталонцами Иньеста выиграл 30 трофеев.
Видеообзор. «Атлетико» М — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:
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