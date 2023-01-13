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Игрок «Торпедо» Рейхмен перешёл в «КАМАЗ»

Игрок «Торпедо» Рейхмен перешёл в «КАМАЗ»
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Полузащитник «Торпедо» Богдан Рейхмен перешёл на правах аренды в «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Хавбек будет выступать за клуб из Набережных Челнов до конца текущего сезона.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 350 тыс. В текущем сезоне Богдан принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, при этом не отметился результативными действиями. В них он получил две жёлтые карточки.

В Футбольной национальной лиге Богдан дебютировал 10 июля 2021 года. В прошлом сезоне Рейхмен провёл 31 матч за «Краснодар-2», забил три мяча и стал автором четырёх результативных передач. Также в сезоне-2021/2022 Богдан привлекался к четырём играм за «Краснодар» в Премьер-Лиге.

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