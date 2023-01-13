Ван де Бек рассказал о восстановлении после травмы
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек рассказал о травме колена, из-за которой он пропустит остаток сезона. Он получил её в игре с «Борнмутом».
«Я очень раздосадован, что сезон для меня завершился. После успешной операции начну восстановление и вернусь ещё сильнее в состав клуба», – написал голландец в своей социальной сети.
Напомним, ван де Бек получил травму во время матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0), который состоялся 3 января. Нидерландский футболист не смог продолжить игру и был заменён в компенсированное время первого тайма. Вместо ван де Бека на поле вышел аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо, который отметился результативной передачей в этой встрече.
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