Кантона: лучшие игроки не хотят идти в «МЮ». Клубу надо брать пример с «Ливерпуля»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона считает, что «красные дьяволы» в последнее время испытывают проблемы с подписанием игроков высочайшего уровня.
«Когда «Манчестер Юнайтед» тренировал Алекс Фергюсон, если клубу был нужен лучший в мире игрок, он переезжал в Англию, потому что команда побеждала и во внутренних турнирах, и в Европе. Это был крупнейший клуб мира, у них были деньги на любого игрока.
Теперь всё иначе, потому что лучшие футболисты хотят выигрывать титулы, а у «Юнайтед» с этим проблемы. Нужно действовать по-умному, как «Ливерпуль». Они приобрели Садио Мане и Мохамеда Салаха, которые не были лучшими игроками в мире, но они попали в отличную команду с потрясающей атмосферой, вместе они побеждали. А уже потом они стали лучшими. Это отличный пример для «Юнайтед», — приводит слова Кантона Goal.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
- 13 января 2023
-
21:14
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:23
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
19:59
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:57
-
17:40
-
17:39