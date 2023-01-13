Кантона: лучшие игроки не хотят идти в «МЮ». Клубу надо брать пример с «Ливерпуля»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона считает, что «красные дьяволы» в последнее время испытывают проблемы с подписанием игроков высочайшего уровня.



«Когда «Манчестер Юнайтед» тренировал Алекс Фергюсон, если клубу был нужен лучший в мире игрок, он переезжал в Англию, потому что команда побеждала и во внутренних турнирах, и в Европе. Это был крупнейший клуб мира, у них были деньги на любого игрока.



Теперь всё иначе, потому что лучшие футболисты хотят выигрывать титулы, а у «Юнайтед» с этим проблемы. Нужно действовать по-умному, как «Ливерпуль». Они приобрели Садио Мане и Мохамеда Салаха, которые не были лучшими игроками в мире, но они попали в отличную команду с потрясающей атмосферой, вместе они побеждали. А уже потом они стали лучшими. Это отличный пример для «Юнайтед», — приводит слова Кантона Goal.

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