Конте: Артета — такой же, как и я. Он проживает игру со своей командой на поле

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии лондонского дерби с «Арсеналом», которое состоится в воскресенье, 15 января, высказался о наставнике соперника – Микеле Артете.
«Я считаю, что каждый пытается прожить ситуацию так, как он хочет. Безусловно, Артета – ещё один тренер, который показывает свою страсть к игре и тем самым заряжает игроков на поле. Но, честно говоря, я вижу множество тренеров, вовлечённых в игру, наша работа очень сложна.
Думаю, Артета – такой же, как и я, мы не скрываем нашу страсть. То, что происходит на поле – это эмоции, никто не может вас к этому подготовить. Иногда вы можете реагировать на какие-то события странным образом. Артета – ещё один тренер, который любит жить игрой, любит быть со своей командой на поле», — приводит слова Конте Goal.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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