Дмитрий Сенников: Баринову пора уже попробовать себя в европейском чемпионате

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о полузащитнике клуба Дмитрии Баринове, которым интересуется «Бешикташ». Ранее агент футболиста сообщил, что в переходе Баринова лично заинтересован главный тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш.
«Если клубы договорятся и будет хорошая компенсация, то Дмитрию пора уже попробовать себя в европейском чемпионате. «Локомотиву» от этого хуже не будет. Надо новую команду строить — всё будет зависеть от тренера.
Для «Локомотива» уход Баринова, конечно, потеря, но для Дмитрия это шаг вперёд. «Бешикташ» — клуб, который может участвовать в еврокубках, всегда находится на виду. Если всё будет всех устраивать — зарплата и компенсация — тогда можно уходить», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 января 2023
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