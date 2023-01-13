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Дмитрий Сенников: Баринову пора уже попробовать себя в европейском чемпионате

Дмитрий Сенников: Баринову пора уже попробовать себя в европейском чемпионате
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о полузащитнике клуба Дмитрии Баринове, которым интересуется «Бешикташ». Ранее агент футболиста сообщил, что в переходе Баринова лично заинтересован главный тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш.

«Если клубы договорятся и будет хорошая компенсация, то Дмитрию пора уже попробовать себя в европейском чемпионате. «Локомотиву» от этого хуже не будет. Надо новую команду строить — всё будет зависеть от тренера.

Для «Локомотива» уход Баринова, конечно, потеря, но для Дмитрия это шаг вперёд. «Бешикташ» — клуб, который может участвовать в еврокубках, всегда находится на виду. Если всё будет всех устраивать — зарплата и компенсация — тогда можно уходить», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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