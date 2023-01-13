Гуренко: Баринов — основополагающий игрок «Локо». Но не только он один должен спасать клуб
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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».
«Баринов — основополагающий игрок «Локо». Но не только он один должен спасать клуб после попадания в сложную ситуацию. Думаю, Дмитрий сам лучше знает, что и как нужно делать. Как и знает обстановку внутри команды. Баринов и Миранчук — два лидера, от которых сейчас многое зависит.
Но если предложение в клуб всё же придёт, то нужно смотреть на финансовую составляющую — здесь уже дело за руководителями», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива».
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