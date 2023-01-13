Канчельскис: Баринову нужно собирать вещи, садиться в самолёт и уезжать в «Бешикташ»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

«Дмитрию нужно собирать вещи, быстренько садиться в поезд и ехать в «Бешикташ» (смеётся). Это я так образно! Конечно, нужно пользоваться таким шансом и уходить в «Бешикташ». Баринову главное дальше развиваться. Быстро собрать вещи, сесть на самолёт и уезжать в «Бешикташ». Ну или на поезде, если «Локомотив» его отправит!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение футболиста. На данный момент переговоры не начались.