Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины

Дисциплинарный комитет международной федерации футбола (ФИФА) открыл дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины в связи с возможным нарушением статей 11 («Агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры») и 12 («Проступки игроков и официальных лиц») Дисциплинарного кодекса ФИФА, а также статьи 44 Регламента чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре в сочетании с Положениями о СМИ и маркетинге чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре – 2022 во время финального матча Аргентины и Франции. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



После победы над Францией (3:3, 4:2 пен.) голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил приз лучшему голкиперу турнира и продемонстрировал неприличный жест. Позже, в раздевалке, он призвал партнёров почтить память форварда французов Килиана Мбаппе минутой молчания.

Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины: