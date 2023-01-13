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Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины

Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины
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Дисциплинарный комитет международной федерации футбола (ФИФА) открыл дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины в связи с возможным нарушением статей 11 («Агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры») и 12 («Проступки игроков и официальных лиц») Дисциплинарного кодекса ФИФА, а также статьи 44 Регламента чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре в сочетании с Положениями о СМИ и маркетинге чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре – 2022 во время финального матча Аргентины и Франции. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

После победы над Францией (3:3, 4:2 пен.) голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил приз лучшему голкиперу турнира и продемонстрировал неприличный жест. Позже, в раздевалке, он призвал партнёров почтить память форварда французов Килиана Мбаппе минутой молчания.

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