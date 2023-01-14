«Наполи» забил пять мячей «Ювентусу». У Кварацхелии — гол и две результативные передачи

Завершился центральный матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором лидер турнира — «Наполи» — принимал «Ювентус». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона». Разгромную победу одержали хозяева – 5:1.



На 14-й минуте счёт открыл нигерийский форвард неаполитанцев Виктор Осимхен. На 39-й Осимхен отметился результативной передачей на грузинского хавбека Хвичу Кварацхелию, который удвоил счёт. Ещё до перерыва один мяч отыграл полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария. Во второй половине встречи команда Лучано Спаллетти забила ещё трижды: мячи на счету Амира Ррахмани, Элифа Элмаса и Виктора Осимхена, который оформил дубль, два результативных паса сделал Кварацхелия.



«Наполи» набрал 47 очков и увеличил отрыв от «Ювентуса» до 10 баллов. «Милан» (37), который в матче 18-го тура встретится с «Лечче», выйдет на чистое второе место в турнирной таблице, если сумеет набрать очки.