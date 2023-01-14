Агент Вагнера: у нас есть идея создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что хотел бы создать филиал московского клуба в Бразилии.



«Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифе» ещё на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь.



Но вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнёром ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы. Я пока не обращался к руководителям клуба, но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА», – приводит слова Феррейры Metaratings.



Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе московского клуба нападающий провёл 259 матчей, забил в них 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе армейцев бразилец стал трёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА.

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Хет-трик Вагнера Лава в матче за «Спорт Ресифи»: