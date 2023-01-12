Гончаренко рассказал, как Гинер объяснил нежелание подписывать Вагнера Лава в ЦСКА

Главный тренер «Урала» и экс-наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как президент армейского клуба Евгений Гинер объяснил нежелание подписывать бразильского нападающего Вагнера Лава.
«Много раз пытался переубедить Гинера. Например, когда Вагнер Лав почти вернулся в ЦСКА. Гинер отказался его подписывать, хотя я пытался его переубедить. Но Евгений Леннорович сказал: «Вагнер ― мой сын, я его очень люблю. В качестве тренера давайте возьмём, но как игрока ― нет. Это дела прошлых лет», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. Сейчас футболисту 38 лет.
Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:
- 12 января 2023
-
16:10
-
16:08
-
16:04
-
15:40
-
15:39
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:19
-
15:10
-
15:01
-
14:41
-
14:41
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:13
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
13:48
-
13:40
-
13:18
-
13:10
-
13:09
-
13:03
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:23
-
12:10
-
12:09