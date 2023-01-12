Гончаренко рассказал, как Гинер объяснил нежелание подписывать Вагнера Лава в ЦСКА

Главный тренер «Урала» и экс-наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как президент армейского клуба Евгений Гинер объяснил нежелание подписывать бразильского нападающего Вагнера Лава.



«Много раз пытался переубедить Гинера. Например, когда Вагнер Лав почти вернулся в ЦСКА. Гинер отказался его подписывать, хотя я пытался его переубедить. Но Евгений Леннорович сказал: «Вагнер ― мой сын, я его очень люблю. В качестве тренера давайте возьмём, но как игрока ― нет. Это дела прошлых лет», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. Сейчас футболисту 38 лет.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: