Булатов: переход Рассказова в «Крылья Советов» – это шанс перезапустить карьеру

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал возможный переход защитника красно-белых Николая Рассказова в «Крылья Советов».



«Конечно, давление меньше в Самаре. Но я бы здесь не столько о давлении говорил, а сколько о пользе именно для Коли Рассказова. Пока он никак себя в «Спартаке» найти не может, это для него шанс перезапустить карьеру, он достаточно молодой еще. Именно с этой точки зрения, я думаю, надо рассматривать этот переход.



Я думаю, конечно, у него будут там шансы. В «Крыльях» конкуренция меньше. Некая уверенность в собственных силах должна быть, что «я — игрок «Спартака». Все равно «Крылья» – клуб рангом ниже, я думаю, у него хорошие шансы играть.



Когда «Спартак» играет в три защитника, это не совсем подходит Коле. Он больше подходит под схему в четыре защитника, с которой как раз играют «Крылья Советов». Даже из-за схемы Коле будет удобнее играть, потому что, он не центральный защитник и не латераль, а именно крайний защитник», — приводит слова Булатова Metaratings.