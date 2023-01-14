Агент Рассказова прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Крылья Советов»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис отреагировал на информацию о том, что московский «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» подписать его клиента — защитника Николая Рассказова.
«То, что «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» подписать Рассказова — это неправда, но вероятность перехода есть», — приводит слова агента Metaratings.
Напомним, в нынешем сезоне Российской Премьер-Лиги Николай Рассказов провёл за московскую команду четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
25-летний россиянин с 2010 года воспитывался в академии «Спартака». За основную команду красно-белых он выступает с 2017 года. Сезон-2020/2021 Рассказов на правах аренды провёл в тульском «Арсенале».
Всего на счету защитника 58 матчей за «Спартак» и два забитых мяча.
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