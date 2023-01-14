Нюбель: в «Монако» сказали, что не хотят отдавать меня «Баварии»

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель, выступающий за «Монако» на правах аренды, высказался о возможном досрочном возвращении в мюнхенский клуб.



«Решение о моём возвращении в «Баварию» остаётся за «Монако». У них есть право решать этой зимой. Они сказали мне, что не хотят меня отдавать. Я действительно не общался с представителями мюнхенского клуба. Вот почему я здесь. Я рад, что всё ещё в «Монако».



Ближайшие недели очень важны. Мы сосредоточены на успешном проведении второй части сезона. Все мои мысли сейчас об этом. Наверняка будут какие-то разговоры с клубами, в том числе с «Баварией», а также другие варианты. Мой агент занимается этими вопросами. Но самое важное — это «Монако». Я больше ни о чём не думаю», — приводит слова Нюбеля Get French Football News.

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