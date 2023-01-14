Эдин Джеко может продлить контракт с «Интером» до 2024 года с зарплатой € 4 млн в год

Алессандро Луччи, агент боснийского нападающего миланского «Интера» Эдина Джеко, в ближайшее время встретится с представителями итальянского клуба для обсуждения нового контракта ветерана. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Николо Скира.

По информации инсайдера, ожидается, что встреча агента Джеко и руководства «Интера» состоится в феврале. Миланский клуб хочет продлить контракт с боснийцем до 2024 года. Зарплата футболиста по новому соглашению составит € 4 млн.

Ранее сообщалось, что в Джеко заинтересовано несколько команд из топ-5 лиг, однако сам футболист хочет продлить соглашение с «Интером». Его контракт истекает в конце текущего сезона.

36-летний Джеко выступает за «Интер» с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 10 голов и четыре передачи в 24 матчах.

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