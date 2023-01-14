Александер-Арнольд: люди ожидают, что «Ливерпуль» будет безупречен каждый сезон

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался об ожиданиях болельщиков.



«Есть определённый уровень ожиданий от нас. Это почти как стать жертвой собственного успеха. Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Требуется выработать стабильность, но мы тоже от себя этого ждём.



Мы не слишком довольны тем, как складывается этот сезон, но впереди ещё много времени. Не думаю, что мы прошли хотя бы половину пути. Впереди долгий путь. Придёт время, всё встанет на свои места, и мы вернёмся туда, где мы были и должны быть. Когда это случится, все будут счастливы. Это всего лишь вопрос времени», — приводит слова Александер-Арнольда Sky Sports.



«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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