Первый тренер Баринова: Дима должен переходить в «Бешикташ». Турецкая лига сильнее РПЛ

Александр Тихонов, который является первым тренером российского полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о возможном переходе игрока в турецкий «Бешикташ».

«Баринов должен переходить в «Бешикташ» и играть в еврокубках. Если бы он был помоложе, то я бы советовал ему остаться в России, но сейчас Дима на пике формы. Он всё отдал «Локомотиву».



В руководстве клуба понимают, что он скоро может уйти и за меньшие деньги. Так дайте ему поиграть в Европе! Турецкий чемпионат сейчас сильнее РПЛ. Тем более Дмитрий профессионал и всегда выбирает спортивную составляющую. Он хочет играть в сильной команде и проявить себя в еврокубках.

Сейчас в мире трудная ситуация. Любому российскому футболисту трудно играть в Европе. Турция — возможность для таких качественных россиян, как Баринов, поиграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Уверен, Дима заиграет в «Бешикташе». Он суперуниверсал. При мне играл под нападающим, затем крайнего защитника, а в «Локо» вообще опорника и центрального защитника. Это настоящий боец со светлой головой, которого ценит и тренер нашей сборной Валерий Карпин.



Баринов на поле не щадит ни себя, ни соперника. Он полностью отдаётся игре. Если «Бешикташ» хочет добиваться результатов, то он и является футболистом под любые задачи клуба. Время настало. Дима, пора уезжать!» — приводит слова Тихонова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» заинтересован в приглашении Баринова в клуб.