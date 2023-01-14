Дейли Блинд поделился впечатлениями от первых дней в «Баварии»

Защитник «Баварии» Дейли Блинд поделился впечатлениями о первых днях работы в мюнхенском клубе.
«Всё ещё сложно сказать, в каком состоянии я нахожусь. Тренировочный лагерь определённо помог мне. Я смог познакомиться со своими партнёрами по команде. Чувствую себя в форме и готов к предстоящим задачам. «Бавария» — прекрасный клуб с богатыми традициями. Я горд быть здесь», — приводит слова Блинда Bayern & Germany.
Напомним, Блинд стал игроком «Баварии» 5 января. Футболист перешёл в немецкий клуб на правах свободного агента. Соглашение Блинда с «Баварией» рассчитано до конца сезона-2022/2023. В текущем сезоне Блинд сыграл 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Ранее голландец защищал цвета «Манчестер Юнайтед».
- 14 января 2023
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