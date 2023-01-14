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Главный тренер «ПСЖ» рассказал, как прошло воссоединение Месси, Мбаппе и Неймара после ЧМ

Главный тренер «ПСЖ» рассказал, как прошло воссоединение Месси, Мбаппе и Неймара после ЧМ
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Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, как прошло воссоединение футболистов команды Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара в расположении клуба после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Воссоединение Месси, Неймара и Мбаппе прошло очень хорошо. Наша забота состоит в том, чтобы они хорошо понимали друг друга на поле. Я и мой тренерский штаб должны быстро убедиться, что они вновь смогут получать удовольствие от совместной игры», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Неймар со сборной Бразилии потерпел поражение в четвертьфинале чемпионата мира, уступив Хорватии (1:1, 2:4 пен.). Франция Мбаппе и Аргентина Месси дошли до финала турнира в Катаре, где победу одержала аргентинская национальная команда (3:3, 4:2 пен.).

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