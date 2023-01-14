Нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Рейтинг составлен по версии Кипрского союза спортивных журналистов.
В 13 матчах за кипрский клуб россиянин забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года, когда он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.
Жюри также сформировало вторую символическую сборную, в которую попали четыре футболиста «Ариса»: Кажу, Матия Шполярич, Франц Брорссон, Шави Бабика.
За несколько часов до воскресной игры с АЕКом «Арис» организует пре-пати в одной из зон отдыха Лимасола. Для болельщиков и их детей приготовят угощения, квизы, конкурсы, подарки. В качестве аниматоров выступят футболисты команды, которые по различным причинам пропускают матч.
Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней:
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