Фото: пассивный офсайд у Рашфорда в моменте с первым голом «МЮ» в игре с «Ман Сити»

Сегодня, 14 января, завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити». Однако момент с первым голом «красных дьяволов» вызвал множество споров, так как после передачи Каземиро, которую замкнул Бруну Фернандеш, нападающий Маркус Рашфорд находился в пассивном положении «вне игры», хотя и не касался мяча.

Английский форвард просто бежал рядом с мячом, затем к нему подбежал Бруну Фернандеш, который поразил ворота Эдерсона. Судьи долго проверяли повтором с помощью системы VAR, после чего на табло всё-таки загорелся счёт 1:1. Через несколько минут после этого Маркус Рашфорд сделал счёт 2:1, который стал окончательным.

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