Манданда объяснил, почему решил уйти из сборной Франции

Вратарь Стив Манданда объяснил, почему он решил завершить карьеру в сборной Франции.
«Я решил завершить карьеру в сборной после окончания чемпионата мира в Катаре. В 37 лет объективно пора уходить из команды. Можно дать дорогу молодым, поэтому мы вместе с Уго Льорисом решили уйти. Мы через многое прошли вместе», – цитирует Манданда L'Equipe.
Отметим, что ранее о завершении карьеры в национальной команде Франции объявил вратарь Уго Льорис. Манданда дебютировал за сборную Франции в 2008 году. Всего голкипер провёл за национальную команду 35 матчей, в которых пропустил 32 мяча и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. На мировых первенствах Манданда сыграл два матча: с Данией в 2018 году в России (0:0) и с Тунисом в 2022 году в Катаре (0:1).
Болельщики встречают сборную Франции в Париже:
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