Рашфорд — о победе «МЮ» над «Ман Сити»: рады, что смогли перевернуть игру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал волевую победу своей команды над «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1. В этой встрече форвард забил победный гол «красных дьяволов».

«Я получил небольшой удар [в первом тайме]. В таких играх, как эта, вы должны стараться пробиться вперёд. К счастью, я это сделал. Забить гол и выиграть игру — это всегда цель. Эта игра немного особенная.



Мы изменили динамику. Я много раз говорил, но игроки со скамейки запасных, даже когда у нас были травмы, играя не на своих позициях, всё равно вносили свою лепту. Теперь всё возможно. Мы очень рады, что смогли перевернуть ход матча и победить», — приводит слова Рашфорда издание BBC.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: