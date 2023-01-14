Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: у Баринова больше шансов заиграть в Турции, чем у Дзюбы

Тарханов: у Баринова больше шансов заиграть в Турции, чем у Дзюбы
Комментарии

Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».

«Сможет ли заиграть Баринов в Турции или повторит путь Дзюбы? Баринов, во-первых, моложе Дзюбы. Разные ситуации здесь. У него есть шансы заиграть в Турции. Он и полузащитник, и центрального защитника может сыграть. Его, думаю, всё же рассматривают в первую очередь в роли полузащитника», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива».

«Бешикташ» занимает пятую строчку в турнирной таблице турецкого первенства, набрав 29 очков в 16 матчах. От лидера соревнования — «Галатасарая» — клуб отстаёт на 13 очков.

Новость по теме
Гуренко: Баринов — основополагающий игрок «Локо». Но не только он один должен спасать клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023