Тарханов: у Баринова больше шансов заиграть в Турции, чем у Дзюбы

Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ».
«Сможет ли заиграть Баринов в Турции или повторит путь Дзюбы? Баринов, во-первых, моложе Дзюбы. Разные ситуации здесь. У него есть шансы заиграть в Турции. Он и полузащитник, и центрального защитника может сыграть. Его, думаю, всё же рассматривают в первую очередь в роли полузащитника», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива».
«Бешикташ» занимает пятую строчку в турнирной таблице турецкого первенства, набрав 29 очков в 16 матчах. От лидера соревнования — «Галатасарая» — клуб отстаёт на 13 очков.
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