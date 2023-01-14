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Бывший главный тренер сборной Украины Петраков возглавил команду Армении

Бывший главный тренер сборной Украины Петраков возглавил команду Армении
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Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков возглавил национальную команду Армении. Об этом сообщает пресс-служба кавказской команды.

После прекращения сотрудничества с испанцем Хоакином Капарросом сборной руководил Роман Березовский, ранее выступавший в РПЛ.

Напомним, Петраков возглавлял сборную Украины с ноября 2021 года. Под его руководством украинцы провели 15 матчей, в которых одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и два раза потерпели поражение.

По итогам группового раунда Лиги наций сборная Армении заняла последнее место в группе 1 дивизиона В и вылетела в дивизион С. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) армянская сборная находится на 89‑й строчке.

Гол Сперцяна не спас Армению от поражения в матче с Ирландией:

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